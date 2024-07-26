ЄС передає перші €1,5 мільярда від заморожених активів РФ на оборону та відбудову України. Фото: Getty Images

Єврокомісія перерахує 1,5 мільярда євро, які отримали від заморожених активів Росії. Гроші спрямують на оборону та відбудову.

Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Немає кращого символу чи використання грошей кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя», — каже глава Єврокомісії.

Зазначається, що гроші передадуть через Європейський фонд миру та до програми Ukraine Facility для підтримки військового потенціалу України, а також для підтримки відновлення країни.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що перший транш надприбутків від заморожених активів РФ забезпечить конкретну підтримку на місцях.

Нагадаємо, Єврокомісія планує надати кредит Україні на 50 мільярдів доларів під заставу заморожених активів РФ для підтримки України.

Також зазначимо, що Європейські країни 24 червня схвалили перший транш від доходів заморожених російських активів сумою до 1,4 мільярда євро на допомогу Україні.

Раніше, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна отримає перший транш з доходів від заморожених активів РФ вже до кінця літа. Очікується, що перший платіж у 1,5 мільярда євро надійде Україні до кінця «літніх канікул».