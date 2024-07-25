Пускова установка зенітного комплексу MIM-23 Hawk / Ілюстративне фото

У вересні 2024 року Іспанія планує передати Україні зенітно-ракетні комплекси Hawk, щоб підвищити потужність ППО нашої країни.

Про це повідомило Міноборони Іспанії.

У середу, 24 липня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес провела робочу розмову в режимі відеоконференції зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Зокрема, Рустем Умєров розповів про ситуацію на фронті та про нагальні потреби ЗСУ.

Зазначається, що Маргарита Роблес розповіла про майбутні постачання військової допомоги Україні та прогрес у підготовці українських військових — вже підготовлено 5 тисяч солдатів.

За її словами, Іспанія планує забезпечити у вересні повністю готову зенітну батарею Hawk в Україні. Це підвищить потужність протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім того, Маргарита Роблес також наголосила на важливості гуманітарної підтримки України. Її країна забезпечить полегшений трансфер з Польщі для дітей-сиріт та родичів українських воїнів, щоб вони могли провести кілька днів в Іспанії.

Нагадаємо, у червні Іспанія надіслала Україні другу партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Також Уряд Іспанії передасть 19 бойових танків Leopard 2A4 для передачі Україні.

Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про швидку передачу Україні партії броньованих гусеничних машин M113 та іншого обладнання.