Литва відправляє в Україну черговий пакет військової допомоги, фото з відкритих джерел

Уряд Німеччини передав новий пакет військової допомоги для України. До нього, зокрема, боєприпаси, антидрони, БПЛА, генератори та розкладні ліжка.

Про це повідомляє військове відомство Литви.

Зазначається, що були передані набої 5,56×45 мм і генератори 100 кВт.

Також військове відомство Литви додає, що цього року у відповідь на запити України балтійська країна вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, комплекти теплого одягу та обладнання, необхідне для зимового сезону, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA «Альбатрос» та інше військове забезпечення.

Як повідомлялося, військова підтримка Литви склала близько 616 мільйонів євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 95 мільйонів євро.

Нагадаємо, в Україні схвалили план реформ для отримання допомоги за чотирирічною програмою ЄС на 50 мільярдів євро. Вже найближчим часом його передадуть на розгляд Єврокомісії.