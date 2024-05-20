Миколаїв отримав два автомобілі швидкої медичної допомоги від Ганновера, фото скриншот з відео

Миколаїв отримав два автомобілі швидкої медичної допомоги в рамках співпраці з німецьким містом-побратимом Ганновер.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, ЛШМД передали авто для транспортування хворих, а також автомобіль швидкої медичної допомоги.

Директор миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов зазначив, що ці автомобілі в першу чергу використовуватимуть для надання допомоги постраждалим внаслідок російської агресії.

Гроші для придбання автівок зібрали в рамках акції SaveLifeUkraine, яка цього року відбулась в Ганновері. До її організації долучились парафіяни Української греко-католицької церкви з цього німецького міста. Як розповіла мешканка Ганновера пані Марія, усі кошти задонатив Ротарі клуб.

Нещодавно, 15 травня, Україна отримала 40 автомобілів швидкої допомоги від Корейського Червоного Хреста.