Миколаїв отримав два автомобілі швидкої медичної допомоги в рамках співпраці з німецьким містом-побратимом Ганновер.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За його словами, ЛШМД передали авто для транспортування хворих, а також автомобіль швидкої медичної допомоги.
Директор миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов зазначив, що ці автомобілі в першу чергу використовуватимуть для надання допомоги постраждалим внаслідок російської агресії.
Гроші для придбання автівок зібрали в рамках акції SaveLifeUkraine, яка цього року відбулась в Ганновері. До її організації долучились парафіяни Української греко-католицької церкви з цього німецького міста. Як розповіла мешканка Ганновера пані Марія, усі кошти задонатив Ротарі клуб.
Нещодавно, 15 травня, Україна отримала 40 автомобілів швидкої допомоги від Корейського Червоного Хреста.
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Миколаїв отримав два автомобілі швидкої медичної допомоги в рамках співпраці з німецьким містом-побратимом Ганновер.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За його словами, ЛШМД передали авто для транспортування хворих, а також автомобіль швидкої медичної допомоги.
Директор миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов зазначив, що ці автомобілі в першу чергу використовуватимуть для надання допомоги постраждалим внаслідок російської агресії.
Гроші для придбання автівок зібрали в рамках акції SaveLifeUkraine, яка цього року відбулась в Ганновері. До її організації долучились парафіяни Української греко-католицької церкви з цього німецького міста. Як розповіла мешканка Ганновера пані Марія, усі кошти задонатив Ротарі клуб.
Нещодавно, 15 травня, Україна отримала 40 автомобілів швидкої допомоги від Корейського Червоного Хреста.