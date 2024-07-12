Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото з відкритих джерел

На саміті НАТО союзники погодили новий пакет допомоги для України у боротьбі проти російської агресії. Генсек НАТО наголосив на стабільній підтримці та обороні від нападів у майбутньому.

Про це під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Украінформ.

«З початку повномасштабного російського вторгнення союзники надали Україні безпрецедентну підтримку, включаючи десятки мільярдів євро військової допомоги. Україна мала важкі зиму та весну. Паузи та затримки у наданні військової допомоги мали важкі наслідки на полі бою. Українці продемонстрували видатну мужність та стійкість, утримуючи лінію. Але ми не можемо допустити та не допустимо, щоб така важка ситуація трапилася знову. На цьому саміті ми змінили напрямок та заклали основу для того, щоб Україна перемогла», — наголосив генсек НАТО.

Він додав, що оскільки РФ обстрілює та закидує бомбами Україну зі своїх територій, «єдиний спосіб уразити військові цілі, пускові установки ракет чи аеродроми, які здійснюють атаки проти України, — це уразити військові цілі на російській території».

«Союзники також погодили головні фінансові зобов’язання для України, мінімальний рівень яких визначений у 40 мільярдів євро протягом наступного року. Це зробить нашу допомогу для України більш стабільною з тим, щоб вона могла перемогти. Ми переглянемо цей рівень підтримки на наступному саміті, щоб переконатися, що така наша підтримка продовжує відповідати потребам України», — зазначив Єнс Столтенберг.

Він зауважив, що європейці дещо перевищили середній рівень допомоги США для України, що є свідченням розподілу навантаження між союзниками у наданні військової підтримки. За його словами, такі спільні зусилля та надійна і стабільна допомога, яку буде отримувати Україна, мають надати їй спроможності для захисту від російської агресії зараз та для її стримування й оборони від нових нападів у майбутньому.

Крім цього, як нагадав керівник Альянсу, під час саміту союзники зробили нові оголошення про надання негайної військової допомоги для України, включаючи критично важливі засоби протиповітряної оборони. Понад двадцять союзників уклади з Україною двосторонні безпекові угоди. Альянс здійснює конкретні кроки для поглиблення взаємосумісності України з силами НАТО, для розвитку оборонної промисловості України та співробітництва із впровадження інновацій.

Генсек Альянсу зазначив, що сьогодні «ми надіслали також потужний сигнал єдності та рішучості для Москви, — що насильство і залякування не принесуть результатів».

«Україна може розраховувати на НАТО зараз та на тривалий час», — додав він.

Нагадаємо, окрім цього, Альянс взяв на себе зобов’язання щодо довготривалої допомоги ЗСУ, а не лише підтримки у 2025 році, щоби «забезпечити сталий рівень безпекової допомоги Україні, беручи до уваги потреби України, національні бюджетні процедури і двосторонні безпекові угоди, які члени Альянсу уклали з Україною».

Раніше повідомлялось, що 13 червня, країни-члени НАТО затвердили «оперативний план посилення підтримки України», що включає збільшення участі НАТО у постачанні зброї та підготовці українських військових.