Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Він включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1
Про це 8 липня повідомляє уряд Німеччини.
Новий пакет допомоги включає:
Також Німеччина передає Україні термінали супутникового зв'язку, окуляри нічного бачення, штурмові та снайперські гвинтівки, кулемети та набої до них, димові шашки, вибухівку і детонатори.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.
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Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Він включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1
Про це 8 липня повідомляє уряд Німеччини.
Новий пакет допомоги включає:
Також Німеччина передає Україні термінали супутникового зв'язку, окуляри нічного бачення, штурмові та снайперські гвинтівки, кулемети та набої до них, димові шашки, вибухівку і детонатори.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.