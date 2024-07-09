Зенітно-ракетний комплекс Patriot / Фото: Бундесвер, Том Тварді

Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Він включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1

Про це 8 липня повідомляє уряд Німеччини.

Новий пакет допомоги включає:

система Patriot із запчастинами та ракетами;

боєкомплекти до танків Leopard 1;

2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;

30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами;

200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;

10 автономних морських катерів;

4 інженерні танки Wisent 1 і броньовану евакуаційну машину із запчастинами;

10 броньовиків і 3 патрульні джипи;

55 тисяч снарядів 155 мм і 9 тисяч снарядів до зенітних танків Gepard.

Також Німеччина передає Україні термінали супутникового зв'язку, окуляри нічного бачення, штурмові та снайперські гвинтівки, кулемети та набої до них, димові шашки, вибухівку і детонатори.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.