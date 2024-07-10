До кінця року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16.
Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, передає NRK.
За його словами, передача літаків відбуватиметься протягом поточного року.
«Здатність України захищатися від атак з повітря є надзвичайно важливою в її оборонній боротьбі з Росією.Зараз Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16», — заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
Україна отримає F-16 від Норвегії у рамках коаліції на чолі з Данією, Нідерландами та США. Також Норвегія надала Україні системи протиповітряної оборони типу NASAMS.
Нагадаємо, що певна частина винищувачів F-16 зберігатимуться на безпечних авіабазах за межами України, щоб їх не вразили ворожі ракети.
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До кінця року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16.
Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, передає NRK.
За його словами, передача літаків відбуватиметься протягом поточного року.
«Здатність України захищатися від атак з повітря є надзвичайно важливою в її оборонній боротьбі з Росією.Зараз Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16», — заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
Україна отримає F-16 від Норвегії у рамках коаліції на чолі з Данією, Нідерландами та США. Також Норвегія надала Україні системи протиповітряної оборони типу NASAMS.
Нагадаємо, що певна частина винищувачів F-16 зберігатимуться на безпечних авіабазах за межами України, щоб їх не вразили ворожі ракети.