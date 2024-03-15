Швеція передасть Україні 9 водних скутерів / Фото для ілюстрації

Уряд Швеції доручив береговій охороні підготувати до передачі Україні партію водних скутерів.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

В уряді заявили, що скутери мають попит в Україні, і, за даними берегової охорони, вони можуть бути негайно передані Україні.

Про готовність передати партію скутерів берегова охорона повідомила ще 21 грудня. До цього уряд доручив їй вивчити питання про можливість безоплатної передачі українській стороні суден та іншої техніки.

Загалом Україна отримає девʼять скутерів. З них перед відправкою демонтували обладнання, яким користувалась шведська берегова охорона.

Нагадаємо, Миколаївській області передали пожежний автомобіль від шведських благодійників. Також Первомайська громада, окрім пожежно-технічного обладнання отримала лікарські засоби та медичні вироби.