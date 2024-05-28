Енергосистема України, фото з відкритих джерел

У вівторок, 28 травня, Швеція виділила понад 56 мільйона євро для допомоги енергосистемі України, у тому числі й Миколаєву.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.

«Нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати», — додали в уряді.

Зазначають, що фінансова підтримка Швеції складається з двох частин:

500 мільйонів шведських крон через Фонд енергетичної підтримки України організації Енергетичне співтовариство;

150 мільйонів шведських крон через Програму розвитку ООН (ПРООН).

Потреба в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори, установки та навчання персоналу, є високою.

Зазначається, що підтримка через ПРООН буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні.

Наразі гострою є потреба в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори, установки та навчання персоналу.

У зв'язку з нагальними потребами, пріоритет буде віддано Харкову, проте підтримку зможуть отримати й інші міста, такі як Одеса, Київ та Миколаїв.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада підписала Меморандум про співпрацю з Миколаївської електропостачальною компанією щодо встановлення зарядних станцій для електромобілів.