Соцпрацівники 19 громад Миколаївщини отримали електроскутери / Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївська область отримала електроскутери для соціальних працівників. Це сприятиме підвищенню мобільності та наданню соціальних послуг громадянам. Ключі були передані представникам громад 4 квітня.

Як повідомили в Миколаївській обласній віськовій адміністрації, екологічні скутери отримали соцпрацівники 19 громад:

Баштанська, Вознесенська, Новоодеська, Снігурівська, Очаківська, Новобузька, Первомайська міські територіальні громади;

Казанківська, Олександрівська, Веселинівська, Врадіївська, Березанська, Братська селищні територіальні громади;

Прибузька, Шевченківська, Бузька, Мигіївська, Мішково-Погорілівська, Прибужанівська сільські територіальні громади.

Соцпрацівники 19 громад Миколаївщини отримали електроскутери / Фото: Миколаївська ОВА Соцпрацівники 19 громад Миколаївщини отримали електроскутери / Фото: Миколаївська ОВА Соцпрацівники 19 громад Миколаївщини отримали електроскутери / Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївська область увійшла до переліку 11 областей України, на які Міністерство соціальної політики України розподілили електроскутери.

— Скутери для фахівців соціальної роботи сприятимуть підвищенню мобільності надання соціальних послуг сім’ям, які їх потребують. Належний соціальний захист громадян — основа сучасного суспільного розвитку України, — зазначив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі.

В ОВА зазначили, що електроскутери закупили за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні (ПРООН), в рамках проєкту «Сприяння безпеці людей в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною», та фінансування Уряду Японії.

Нагадаємо, Миколаїв отримав три нові автобуси у межах програми, яку фінансує уряд Данії через Управління ООН з обслуговування проєктів.