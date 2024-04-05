Миколаївська область отримала електроскутери для соціальних працівників. Це сприятиме підвищенню мобільності та наданню соціальних послуг громадянам. Ключі були передані представникам громад 4 квітня.
Як повідомили в Миколаївській обласній віськовій адміністрації, екологічні скутери отримали соцпрацівники 19 громад:
Миколаївська область увійшла до переліку 11 областей України, на які Міністерство соціальної політики України розподілили електроскутери.
— Скутери для фахівців соціальної роботи сприятимуть підвищенню мобільності надання соціальних послуг сім’ям, які їх потребують. Належний соціальний захист громадян — основа сучасного суспільного розвитку України, — зазначив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі.
В ОВА зазначили, що електроскутери закупили за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні (ПРООН), в рамках проєкту «Сприяння безпеці людей в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною», та фінансування Уряду Японії.
Нагадаємо, Миколаїв отримав три нові автобуси у межах програми, яку фінансує уряд Данії через Управління ООН з обслуговування проєктів.
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Миколаївська область отримала електроскутери для соціальних працівників. Це сприятиме підвищенню мобільності та наданню соціальних послуг громадянам. Ключі були передані представникам громад 4 квітня.
Як повідомили в Миколаївській обласній віськовій адміністрації, екологічні скутери отримали соцпрацівники 19 громад:
Миколаївська область увійшла до переліку 11 областей України, на які Міністерство соціальної політики України розподілили електроскутери.
— Скутери для фахівців соціальної роботи сприятимуть підвищенню мобільності надання соціальних послуг сім’ям, які їх потребують. Належний соціальний захист громадян — основа сучасного суспільного розвитку України, — зазначив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі.
В ОВА зазначили, що електроскутери закупили за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні (ПРООН), в рамках проєкту «Сприяння безпеці людей в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною», та фінансування Уряду Японії.
Нагадаємо, Миколаїв отримав три нові автобуси у межах програми, яку фінансує уряд Данії через Управління ООН з обслуговування проєктів.