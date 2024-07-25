Leopard 2A4. Фото для ілюстрації

До кінця цього літа Нідерланди та Данія передадуть Україні 14 танків Leopard 2A4, які вони придбали минулого року.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

«Україна терміново потребує більшої військової підтримки, враховуючи важкі бої на полі бою. Ці танки можуть відіграти важливу роль для української армії у захисті від російських сил. Разом із союзниками та партнерами Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно», — наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Зазначимо, що у 2023 році обидві країни купили 14 уживаних танків, що потребували ремонту. Їх реконструкцією займалася німецька компанія Rheinmetall. Наразі останні два танки проходять тестові випробування, а решта 12 вже готові до відправлення в Україну. Усі танки буде одночасно відправлено для потреб Сил оборони до кінця цього літа.

Нагадаємо, група International Fund for Ukraine (IFU), яка об’єднує союзників Києва під керівництвом Великої Британії, уклала угоду на закупівлю артилерійських боєприпасів для України на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 387 мільйонів доларів).