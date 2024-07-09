Sea King Mk41. Фото: commons.wikimedia.org

Норвегія передає Україні запчастини для гелікоптерів Sea King для підтримки їх технічного обслуговування.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

«Норвегія вважає важливим, щоб Україна була забезпечена для розбудови своєї берегової охорони та збільшила свої морські можливості якомога швидше. Норвегія передасть запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, які були передані Україні Німеччиною», — заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Зазначається, що гелікоптери Sea King перебували на озброєнні Норвегії з 1973 до 2023 року, а нині їх замінили вертольоти SAR Queen. Самі ж Sea King досягли максимальної кількості годин нальоту, і тому їх не можна передавати.

Нагадаємо, що нещодавно міністерство оборони Австралії почало утилізувати вертольоти MRH-90 Taipan, які були списані у вересні 2023 року, попри прохання Києва передати їх Україні.