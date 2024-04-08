У неділю 7 квітня, близько 22:00, у Миколаєві поліцейські зупинили автомобіль Opel, оскільки отримали інформацію від громадян, що за кермом може бути п'яний водій.

Про це повідомили у патрульній полції.

У Миколаєві спіймали водія напідпитку. Фото: патрульна поліція

Спілкуючись з водієм, інспектори помітили в нього ознаки сильного алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, на що останній погодився. Результат тесту становив 3,35 проміле, що майже в 17 разів перевищує допустиму норму.

Як з'ясувалося пізніше, чоловік позбавлений права керування транспортними засобами за аналогічне правопорушення.

Патрульні відсторонили громадянина від керування, та склали протоколи за частиною 2 статті 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння скоєне повторно протягом року) та частиною 5 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, розбавленою права керування) КУпАП.

Нагадаємо, у Миколаєві нетвереза водійка, керуючи автомобілем Volkswagen, врізалась в стіну будинку на перехресті вулиць Потьомкінської та Малої Морської.