У п’ятницю, 21 квітня, в Миколаєві на вулиці Чкалова на трамвайні колії упало дерево.

Про це повідомив кореспондент «НикВести».

Наразі на місці працює аварійна бригада «Миколаївелектротрансу». Як повідомили кореспонденту «НикВести» у комунальному підприємстві, пошкоджена контактна мережа.

У зв’язку з випадком, трамваї за маршрутами №№ 6, 7 та 10 тимчасово не курсують.

Нагадаємо, в Миколаєві поновили роботу стаціонарних точок продажу квитків та проїзних на трамваї та тролейбуси.