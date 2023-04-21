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У п’ятницю, 21 квітня, в Миколаєві на вулиці Чкалова на трамвайні колії упало дерево.
Про це повідомив кореспондент «НикВести».
Наразі на місці працює аварійна бригада «Миколаївелектротрансу». Як повідомили кореспонденту «НикВести» у комунальному підприємстві, пошкоджена контактна мережа.
У зв’язку з випадком, трамваї за маршрутами №№ 6, 7 та 10 тимчасово не курсують.
Нагадаємо, в Миколаєві поновили роботу стаціонарних точок продажу квитків та проїзних на трамваї та тролейбуси.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У п’ятницю, 21 квітня, в Миколаєві на вулиці Чкалова на трамвайні колії упало дерево.
Про це повідомив кореспондент «НикВести».
Наразі на місці працює аварійна бригада «Миколаївелектротрансу». Як повідомили кореспонденту «НикВести» у комунальному підприємстві, пошкоджена контактна мережа.
У зв’язку з випадком, трамваї за маршрутами №№ 6, 7 та 10 тимчасово не курсують.
Нагадаємо, в Миколаєві поновили роботу стаціонарних точок продажу квитків та проїзних на трамваї та тролейбуси.