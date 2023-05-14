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Слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту у дитячому містечку «Казка», на якому вчора загинула маленька дівчинка.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
— Слідчі Миколаївського районного управління поліції затримали 45-річну власницю батуту у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, — повідомив заступник начальника ГУНП-начальник слідчого управління Едуард Соловйов.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».
Нині вирішується питання про повідомлення жінці про підозру.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.
Як повідомлялося, що на території місцевого дитячого містечка дівчинка майже 4-х років гралась на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з його відділень. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення.
Слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту у дитячому містечку «Казка», на якому вчора загинула маленька дівчинка.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
— Слідчі Миколаївського районного управління поліції затримали 45-річну власницю батуту у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, — повідомив заступник начальника ГУНП-начальник слідчого управління Едуард Соловйов.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».
Нині вирішується питання про повідомлення жінці про підозру.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.
Як повідомлялося, що на території місцевого дитячого містечка дівчинка майже 4-х років гралась на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з його відділень. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення.