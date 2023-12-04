Протягом неділі росіяни 117 разів обстріляли Херсонщину. В результаті атаки — двоє людей загинули та ще вісім поранених.

По Херсону ворог випустив 43 снаряди, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, ворог випустивши 691 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, авіації та БпЛА, зокрема три рази атакували «шахедами».

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи та адмінбудівлю у Херсоні; науково-дослідницьку установу та інженерну споруду у Херсонському районі; магазини у Бериславському районі», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з 3 на 4 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили шість ворожих БпЛА «Shahed-131/136».