Протягом неділі росіяни 117 разів обстріляли Херсонщину. В результаті атаки — двоє людей загинули та ще вісім поранених.
По Херсону ворог випустив 43 снаряди, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, ворог випустивши 691 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, авіації та БпЛА, зокрема три рази атакували «шахедами».
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи та адмінбудівлю у Херсоні; науково-дослідницьку установу та інженерну споруду у Херсонському районі; магазини у Бериславському районі», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що з 3 на 4 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили шість ворожих БпЛА «Shahed-131/136».
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Протягом неділі росіяни 117 разів обстріляли Херсонщину. В результаті атаки — двоє людей загинули та ще вісім поранених.
По Херсону ворог випустив 43 снаряди, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, ворог випустивши 691 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, авіації та БпЛА, зокрема три рази атакували «шахедами».
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи та адмінбудівлю у Херсоні; науково-дослідницьку установу та інженерну споруду у Херсонському районі; магазини у Бериславському районі», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що з 3 на 4 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили шість ворожих БпЛА «Shahed-131/136».