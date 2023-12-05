Станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі залишається складною. Наразі дефіцит електроенергії не прогнозується, але збільшення споживання через похолодання може до нього призвести.

Про це повідомили в пресслужбі НЕК «Укренерго».

Крім того, протягом доби з технічних причин в аварійний ремонт виведено один блок на тепловій електростанції. Продовжено термін ремонту ще на двох блоках різних електростанцій. Натомість два блоки повернулись в роботу після ремонту.

При цьому, сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні.

Зазначається, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Диспетчерський центр «Укренерго» поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі.

«Але сьогодні температура вже зранку нижче, ніж вчора. Відповідно рівень споживання зростає. Також на рівень споживання впливає поступове відновлення енергопостачання споживачам в західному регіоні, які були знеструмлені негодою. Це може призвести до дефіциту електроенергії в системі», — наголосили в компанії.

Ліміти споживання не запроваджувались, і графіки відключень не вводилися. Утім, енергетики закликають громадян ощадливо споживати електроенергію.

Експорт сьогодні відсутній. Імпорт електроенергії здійснюється в вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 202 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 120 МВт.

Також повідомлялось, що агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні 20 тисяч тонн металу для захисту об’єктів енергетики від російських атак.