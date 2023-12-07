У ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Про це повідомляє Віталій Кім.
Зазначається, що 6 грудня, о 09:00 та вночі, 7 грудня, о 00:14 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії міста Очаків та Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що у ніч на 6 грудня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили сім ударних БпЛА «Shahed-131/136» та один розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».
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У ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Про це повідомляє Віталій Кім.
Зазначається, що 6 грудня, о 09:00 та вночі, 7 грудня, о 00:14 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії міста Очаків та Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що у ніч на 6 грудня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили сім ударних БпЛА «Shahed-131/136» та один розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».