У ніч на 7 грудня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними дронами, поцілили в припортову інфраструктуру Подунавʼя.

Загинув один з водіїв фур, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Сьогодні вночі російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість «шахедів», проте, на жаль, є влучання», написав він.

Олег Кіпер додав, що окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

У Повітряних силах також повідомили, що ППО знищила 11 «Шахедів».

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА.