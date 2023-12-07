Російські окупаційні війська за добу випустили 387 снарядів по Херсонській області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що по Херсону ворог випустив 29 снарядів.

«За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 387 снарядів із мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, авіації та БПЛА, із них — 1 «Shahed». Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає», — йдеться в повідомленні.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, а також по території та споруді насосної станції в Бериславському районі.

Нагадаємо, що у ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА «Shahed-131/136».