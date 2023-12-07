За офіційними даними росіян, ексдепутата Ради, колаборанта Іллю Киву застрелили у парку поблизу котеджного містечка у Підмосков’ї.

На його тілі виявили два кульових поранення, повідомив слідчий комітет РФ по Московській області.

Зазначається, що 6 грудня Кива гуляв територією парку, прилеглого до котеджного селища, де невідомий зробив кілька пострілів. Від поранень він помер на місці.

«Слідчими та криміналістами проведено огляд місця події, під час якого вилучено змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети. Також проведено огляд автомобіля потерпілого та готельний номер, у якому він проживав останні місяці. На тілі загиблого виявлено два кульові вогнепальні поранення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, російське пропагандистське ЗМІ повідомило, що в Підмосков'ї було виявлено тіло, ймовірно, колишнього нардепа Іллі Киви.

Пізніше у Головному управлінні розвідки підтвердили інформацію про ліквідацію ексдепутата ВР та зрадника Іллі Киви.