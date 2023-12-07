Російська армія завдала удару по одній з ТЕС у прифронтовій зоні. Зупинилися два енергоблоки.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

«Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки. Через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні — вона зазнала серйозних пошкоджень.