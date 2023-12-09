У п'ятницю, 8 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Влучання відбулось по відкритій території на околицях міста.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також вчора, 8 грудня, о 18:10 та сьогодні вранці, 9 грудня, о 06:43 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією, без руйнувань та постраждалих.
Окрім того, вчора, 8 грудня, о 12:49 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади.
Нагадаємо, що російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
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У п'ятницю, 8 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Влучання відбулось по відкритій території на околицях міста.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також вчора, 8 грудня, о 18:10 та сьогодні вранці, 9 грудня, о 06:43 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією, без руйнувань та постраждалих.
Окрім того, вчора, 8 грудня, о 12:49 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади.
Нагадаємо, що російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.