Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що ворог здійснив 62 обстріли з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації по Херсонській області. По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 8 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Влучання відбулось по відкритій території на околицях міста.