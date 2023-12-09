Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона. Через російську агресію одна людина дістала поранення.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог здійснив 62 обстріли з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації по Херсонській області. По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 8 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Влучання відбулось по відкритій території на околицях міста.
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Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона. Через російську агресію одна людина дістала поранення.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог здійснив 62 обстріли з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації по Херсонській області. По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 8 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Влучання відбулось по відкритій території на околицях міста.