Бійці Нацгвардії знищили військові вантажівки російських окупантів у Херсонській області. Захисники використали дрони.
Про це повідомляє командувач Національної гвардії України Олександра Півненка.
На відео показана робота аеророзвідників 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.
За його словами, одним із важливих напрямків бойової роботи українських оборонців на півдні Україні залишається знищення шляхів логістики, логістичних хабів і транспорту військ РФ.
Нагадаємо, українські захисники показали, як ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський безпілотник ZALA та екіпаж окупантів.
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Бійці Нацгвардії знищили військові вантажівки російських окупантів у Херсонській області. Захисники використали дрони.
Про це повідомляє командувач Національної гвардії України Олександра Півненка.
На відео показана робота аеророзвідників 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.
За його словами, одним із важливих напрямків бойової роботи українських оборонців на півдні Україні залишається знищення шляхів логістики, логістичних хабів і транспорту військ РФ.
Нагадаємо, українські захисники показали, як ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський безпілотник ZALA та екіпаж окупантів.