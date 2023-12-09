Сьогодні, 9 грудня, російсько-окупаційні війська завдали удару по місту Берислав Херсонської області. Внаслідок цього постраждали люди.

Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та пресслужба обласного управління прокуратури.

Зазначається, що приблизно о 10:20 у Бериславі військові рф з дрона скинули боєприпас на цивільних, які йшли вулицею.

Внаслідок атаки загинув місцевий житель — він отримав травми, несумісні з життям. Також осколкове поранення отримав ще один чоловік. Нині йому надають медичну допомогу.

Бериславська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 8 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Влучання відбулось по відкритій території на околицях міста.