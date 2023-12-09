Оздоровчо-рекреаційний комплекс «Косино» заявив, що 7 грудня десятки людей у військовій формі та з автоматами нібито зайшли на територію комплексу та затримали двох працівників. На тлі цього представники «Косино» скерували заяви до правоохоронних органів.

Про це йдеться в повідомленні комплексу.

У «Косино» заявляють, що чоловіки у військовій формі без документів «вигнали на вулицю із саун і процедурних кабінетів всіх відвідувачів, у тому числі дітей, жінок та людей похилого віку». А на прохання директора комплексу пред’явити посвідчення нібито застосували до нього фізичну силу.

Зокрема, там були присутні екіпажі поліції, стверджують представники «Косино».

Комплекс звинуватив в організації цих дій керівництво Закарпатського обласного ТЦК та СП і Ужгородського районного військкомату.

Також там заявили, що на території комплексу із загальної кількості відвідувачів було «не більше ніж 20% чоловіків». Зазначається, що повістки не роздавали, водночас озброєні люди у балаклавах нібито посадили у свій автобус двох працівників та вивезли їх у невідомому напрямку. Окрім того, за словами представників комплексу, їхньому адвокату завдали тілесних ушкоджень і відібрали телефон.

У комплексі заявили, що вони скерували «заяви та докази» в поліцію, Службу безпеки України, Державне бюро розслідувань. Кримінальні провадження вже зареєстровані в Єдиному державному реєстрі кримінальних правопорушень за статтями перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень та викрадення людей, підсумували представники «Косино».

Нагадаємо, що співробітник Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вів антиукраїнську агітацію та закликав «денацифікувати» Україну, отримав два роки ув′язнення.