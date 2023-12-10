У Брюсселі делегати від Європарламенту, країн-членів ЄС і Єврокомісії уклали політичну угоду щодо Закону про штучний інтелект — першої спроби блоку регулювати нові технології.

Про це пишуть Bloomberg і Politico.

Відомо, що переговори тривали 36 годин.

Зазначається, що європейським представникам вдалося досягти згоди щодо біометричного розпізнавання облич за допомогою ШІ, використання ШІ правоохоронними органами, розгортання ШІ у критичній інфраструктурі, відповідальності розробників таких програм, як ChatGPT від OpenAI і Bard від Google, штрафів для компаній, які порушуватимуть правила.

«Європа стає першим континентом, що встановив чіткі правила використання штучного інтелекту», — написав комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

Варто додати, що деякі деталі угоди чиновники мають допрацювати в найближчі тижні, але учасники переговорів загалом погодилися регулювати генеративний штучний інтелект, встановивши основні правила прозорості для всіх розробників.

Нагадаємо, що Поліції Нью-Йорка вдалося ідентифікувати та затримати торговця наркотиками завдяки моделі штучного інтелекту Rekor.