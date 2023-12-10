В асоціації угорських автоперевізників (MKFE) заявили, що з понеділка, 11 грудня, почнуть демонстрацію на прикордонному пункті пропуску «Загонь — Чоп». Протест, який відбуватиметься «подібно до того, як це зробили польські та словацькі водії», уже дозволили в поліції.

Про це йдеться в заяві асоціації.

Зазначається, що мета демонстрації — привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до «серйозного впливу» угоди між Європейським Союзом та Україною.

Через лібералізацію вантажних перевезень, яку та передбачає, багато угорських підприємств опинились «у критичній ситуації», стверджують в асоціації.

Там також додають, що з часу укладення угоди, яка має «серйозні наслідки спотворення ринку», угорські перевізники послідовно протестували проти неї. Вони, зокрема, надсилали листи президентці та транспортним комісарам Єврокомісії.

Тепер перевізники вимагають переглянути угоду та відновити ліцензійні квоти для українсько-угорських перевезень.

В організації також закликали «шукати засоби, які можуть надати можливість на рівні держав-членів стримувати експансію українських перевізників».

Згодом на прикордонному пункті між Естонією та Росією в естонській Нарві почали готуватись до можливого закриття кордону — на мосту встановили додаткові загородження.