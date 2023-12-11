Миколаївські прокурори засудили 44-річного чоловіка до 8 років позбавлення волі за розбещення двох малолітніх дівчат та умисне придбання, зберігання дитячої порнографії без мети збуту та її виготовлення.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Зазначається, що у судовому засіданні доведено, що чоловік, проживаючи в Очакові, у травні та серпні 2021 року чинив розпусні дії щодо п'яти- та восьмирічної дівчаток, знімаючи те, що відбувається на відео.
Крім того, протягом березня-липня 2021 року засуджений завантажив із невстановленого Інтернет-ресурсу на мобільний телефон відеофайли, що містять інформацію, що стосується дитячої порнографії, і надалі навмисне зберігав їх у телефоні.
За результатами судового розгляду Жовтневим районним судом підтримано позицію ювенального прокурора і чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі.
«При вступі вироку в законну силу відомості про вказану особу буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у травні поліція Київщини затримала чоловіка, який зґвалтував 4-річну дівчинку в Броварах.
Раніше, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини трьом чоловікам, серед них — двоє поліцейських.
Також повідомлялося, що РФ відправила на війну бойовика «ДНР», засудженого за вбивство і згвалтування вагітної. Щоб поповнити лави путінської армії з в'язниці в РФ відпустили екскомандира бойовиків «ДНР» Юрія Свиридова на прізвисько «Мачете».
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Миколаївські прокурори засудили 44-річного чоловіка до 8 років позбавлення волі за розбещення двох малолітніх дівчат та умисне придбання, зберігання дитячої порнографії без мети збуту та її виготовлення.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Зазначається, що у судовому засіданні доведено, що чоловік, проживаючи в Очакові, у травні та серпні 2021 року чинив розпусні дії щодо п'яти- та восьмирічної дівчаток, знімаючи те, що відбувається на відео.
Крім того, протягом березня-липня 2021 року засуджений завантажив із невстановленого Інтернет-ресурсу на мобільний телефон відеофайли, що містять інформацію, що стосується дитячої порнографії, і надалі навмисне зберігав їх у телефоні.
За результатами судового розгляду Жовтневим районним судом підтримано позицію ювенального прокурора і чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі.
«При вступі вироку в законну силу відомості про вказану особу буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у травні поліція Київщини затримала чоловіка, який зґвалтував 4-річну дівчинку в Броварах.
Раніше, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини трьом чоловікам, серед них — двоє поліцейських.
Також повідомлялося, що РФ відправила на війну бойовика «ДНР», засудженого за вбивство і згвалтування вагітної. Щоб поповнити лави путінської армії з в'язниці в РФ відпустили екскомандира бойовиків «ДНР» Юрія Свиридова на прізвисько «Мачете».
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
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