Миколаївські прокурори засудили 44-річного чоловіка до 8 років позбавлення волі за розбещення двох малолітніх дівчат та умисне придбання, зберігання дитячої порнографії без мети збуту та її виготовлення.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що у судовому засіданні доведено, що чоловік, проживаючи в Очакові, у травні та серпні 2021 року чинив розпусні дії щодо п'яти- та восьмирічної дівчаток, знімаючи те, що відбувається на відео.



Крім того, протягом березня-липня 2021 року засуджений завантажив із невстановленого Інтернет-ресурсу на мобільний телефон відеофайли, що містять інформацію, що стосується дитячої порнографії, і надалі навмисне зберігав їх у телефоні.

За результатами судового розгляду Жовтневим районним судом підтримано позицію ювенального прокурора і чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі.

«При вступі вироку в законну силу відомості про вказану особу буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні поліція Київщини затримала чоловіка, який зґвалтував 4-річну дівчинку в Броварах.

Раніше, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини трьом чоловікам, серед них — двоє поліцейських.

Також повідомлялося, що РФ відправила на війну бойовика «ДНР», засудженого за вбивство і згвалтування вагітної. Щоб поповнити лави путінської армії з в'язниці в РФ відпустили екскомандира бойовиків «ДНР» Юрія Свиридова на прізвисько «Мачете».