У понеділок, 11 грудня, в енергосистемі знову є дефіцит. Споживання електроенергії перевищує прогнозний рівень на 2,2%. Для підтримки балансу залучено аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що причини дефіциту в енергосистемі — недостатній обсяг генерації на тлі високого рівня споживанні в країні.

«Можливості електростанцій щодо збільшення виробництва електроенергії все ще сильно обмежені. Сьогодні одразу три енергоблоки не включились в роботу у визначений час через продовження терміну аварійного ремонту», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, на інших блоках ТЕС тривають аварійні та планові ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні.

«Диспетчерський центр «Укренерго» вже зранку бачить, що споживання перевищує прогнозний рівень на 2,2%. Це еквівалентно роботі щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій, потужностей яких наразі немає в наявності. В окремих областях зростанню споживання сприяє і погіршення погодних умов.Ліміти споживання в регіонах не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються», — повідомили в Укренерго.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні — вона зазнала серйозних пошкоджень.