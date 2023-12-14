Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Водночас відомство не зазначило, за якою саме статтею розшукується очільник ГУР.

«Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК», — йдеться у базі МВС РФ.

Нагадаємо, у квітні Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.