Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Водночас відомство не зазначило, за якою саме статтею розшукується очільник ГУР.
«Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК», — йдеться у базі МВС РФ.
Нагадаємо, у квітні Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
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Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Водночас відомство не зазначило, за якою саме статтею розшукується очільник ГУР.
«Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК», — йдеться у базі МВС РФ.
Нагадаємо, у квітні Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.