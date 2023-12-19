США починають спільну операцію десяти країн задля безпеки морського руху в Червоному морі.

Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін.

Зазначається, що орім, Сполучених Штатів в операції беруть участь Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.

Варто додати, що кілька великих міжнародних судноплавних компаній оголосили, що призупинять використання Червоного моря для судноплавства через безпекові загрози.

Нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що посилила район Червоного моря ракетними кораблями після кількох ракетних і безпілотних атак, здійснених підтримуваними Іраном хуситами із території Ємену.