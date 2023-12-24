Внаслідок вчорашнього вибуху на вул. Княгині Ольги у Львові загинули троє жителів будинку, двоє дітей та один дорослий отримали поранення. Правоохоронці розслідують обставини події за фактом розпочато кримінальне провадження.

Про це пишуть у пресслужбі МВС України.

За словами правоохоронців, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.

«23 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух. На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років.

Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів

Раніше повідомлялося, що у приватному будинку на вулиці Княгині Ольги у Львові стався вибух, через який зруйнувались опорні стіни. Під завалами є люди.