У Херсонській області на ворожій міні підірвався 33-річний рибалка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, пораненого госпіталізували.
«У селі Бобровицький Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку», — йдеться у повідомленні.
Варто додати, що перебування поблизу водойм, у лісовій зоні — вкрай небезпечно, території області заміновані.
Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.
Раніше повідомлялося, що 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.
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У Херсонській області на ворожій міні підірвався 33-річний рибалка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, пораненого госпіталізували.
«У селі Бобровицький Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку», — йдеться у повідомленні.
Варто додати, що перебування поблизу водойм, у лісовій зоні — вкрай небезпечно, території області заміновані.
Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.
Раніше повідомлялося, що 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.