У Херсонській області на ворожій міні підірвався 33-річний рибалка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, пораненого госпіталізували.

«У селі Бобровицький Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку», — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що перебування поблизу водойм, у лісовій зоні — вкрай небезпечно, території області заміновані.

Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.

Раніше повідомлялося, що 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.