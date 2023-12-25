Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров оголосив, що повна демобілізація для військовослужбовців буде можливою тільки після війни. Однак, поки триває війна, військові зможуть отримати «перепочинок або часткове звільнення» — це рішення передбачать у новому законопроєкті, який регулюватиме мобілізацію, демобілізацію, відстрочку та соціальний захист військових.

Про це Рустем Умєров розповів в інтервʼю «Суспільному».

За його словами, деталі про законопроєкт зʼявляться «найближчими днями». Його можуть скоро зареєструвати у Верховній Раді.

«Слово «демобілізація» ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно», — пояснив Рустем Умєров.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час війни ставиться до корупції, як до тероризму.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України заявили, що закупівля ракетного озброєння та боєприпасів стане одним із пріоритетів оборонного бюджету у 2024 року.