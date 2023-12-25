В період з 18 по 24 грудня в медичних закладах Миколаївської області народилось 79 дітей.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

«Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 41 дівчинка та 38 хлопчиків.З найменшою вагою 1800 грамів народилася дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3».

Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.

Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.

До того ж начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.