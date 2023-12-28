На Миколаївщині до суду подали позови до двох громадян Росії про примусову конфіскацію на користь держави земельних ділянок вартістю понад 400 тисяч гривень.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Відомо, що прокуратурою у взаємодії з СБУ виявлено чергові факти порушення вимог земельного законодавства під час використання іноземцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах Шевченківської та Веснянської сільських рад Миколаївського району Миколаївської області.

Зокрема, двоє громадян РФ упродовж року після набуття права власності в порядку спадкування на 2 земельні ділянки загальною площею 10 гектарів вартістю понад 400 тисяч гривень не відчужили їх. При цьому, останні передали земельні ділянки в оренду сільськогосподарським підприємствам, внаслідок чого іноземці отримували дохід на території України.

Варто зазначити, що Головним управлінням Держгеокадастру в області, до повноважень якого, окрім іншого, віднесено обов’язок звернення до суду з позовами про конфіскацію таких земель, будь-яких заходів реагування не вжито.

На даний час у справах відкриті провадження, їх розгляд триває.

Також повідомлялося, зщо у Баштанському районі виявили 5 земельних ділянок, загальною площею 40 гектарів та вартістю 2,4 мільйона гривень, якими користувалися громадяни РФ.