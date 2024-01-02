З 31 грудня російські окупанти застосували проти України вже близько 170 ударних дронів «Shahed» і десятки ракет різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він відзначив, що абсолютна більшість ракет і безпілотників була спрямована по цивільних обʼєктах. Уже третю добу українські сили протиповітряної оборони «роблять неймовірну роботу», наголосив президент.

«Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не «Петріоти» та інші захисні системи», — написав він.

Глава держави анонсував, що цьогоріч продовжиться робота «з усіма у світі, хто цінує життя», щоб додатково зміцнити український повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне.

Говорячи про останню атаку зранку 2 січня, Володимир Зеленський відзначив, що триває ліквідація наслідків і залучені всі необхідні служби.

Загалом у Києві, Харкові та на Київщині відомо про чотирьох загиблих і 92 поранених. Усім надають допомогу.

Нагадаємо, у Києві сили та засоби протиповітряної оборони 2 січня збили всі ворожі БПЛА типу «Shahed», понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і 10 «‎Кинджалів».

Зранку 2 січня ворог обстріляв ракетами столицю. Зафіксовано влучання, у місті проблеми зі світлом та водою. Цього ж ранку росіяни атакували Харків.

В ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35 ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.