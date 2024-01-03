У новорічну ніч в Снігурівці в Миколаївській області місцевий житель запустив салюти.

Про це повідомило місцеве видання «СНІГ».

«З приводу сьогоднішніх нічних феєрверків у м. Снігурівка: працівники поліції оперативно встановили та затримали осіб, причетних до запуску салютів, винних буде покарано», — повідомило ЗМІ.

У коментарі «НикВести» пресслужба поліції Миколаївської області підтвердила цей факт.

За даними правоохоронців, салют близько 3:20 запустив місцевий мешканець.

Зловмисником, який вчинив хуліганські дії, виявився 36-річний місцевий мешканець. Чоловік перебував у стані сп’яніння. Свої дії він пояснив бажанням розважитись.

Використану коробку від феєрверка правоохоронці виявили неподалік будинку правопорушника.

Нині за процесуального керівництва Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури дізнавачі поліції повідомили зловмиснику про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 296 Кримінального Кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

Що загрожує за порушення в новорічну ніч?

Як відомо, під час дії воєнного стану в Україні заборонений продаж та використання піротехніки. За порушення можна отримати штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Для українців, які попри заборони використовуватимуть піротехніку під час війни, може настати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 182 КУпАП, порушення вимог нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму або правил дотримання тиші у населених пунктах та громадських місцях тягне за собою штраф від 85 до 225 гривень, а для суб'єктів господарської діяльності – від 225 до 510 гривень.