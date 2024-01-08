Непогода на Миколаївщині

Внаслідок негоди частково знеструмлено місто Снігурівку та село Васильків.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Іван Кухта.

«Також звертаємо увагу мешканців, що є ймовірність знеструмлення інших населених пунктів громади через негоду, тому хто має можливість – заряджайте ваші телефони та інші гаджети», — додав він.

Фахівці Снігурівської філії ПАТ «Миколаївобленерго» докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення подачі електроенергії до абонентів.

До цього у поліції Миколаївської області нагадали про погіршення погодних умов з 7 по 9 січня та попросили водіїв утриматися від поїздок на автомобілях. Через погіршення погодних умов може бути обмежений або перекритий рух автотранспорту на трасахН-11 «Дніпро — Миколаїв» та Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв».

Нагадаємо, на території Миколаївської області з 7 по 9 січня погіршаться погодні умови. Синоптики прогнозують утворення снігового покриву до 15 сантиметрів. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що комунальні служби міста готові оперативно реагувати на негоду.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.