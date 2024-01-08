Голові сільськогосподарського комбінату у Миколаївській області оголосили підозру у присвоєнні коштів.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Зазначається, що підозрюваний за попередньою змовою з іншою посадовою особою комбінату з метою привласнення грошових коштів прийняли рішення про укладення з товариством біржового договору постачання зерна майбутнього врожаю ячменю на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Згодом сільськогосподарський комбінат отримав попередню оплату у розмірі понад 200 тисяч гривень.
Надалі, підозрюваний, вірогідно знаючи про зобов’язання комбінату про постачання зерна, умови договору не виконав, продовжував здійснювати господарську діяльність та привласнив грошові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.
У ході розслідування зібрано достатньо доказів на підтвердження протиправної діяльності посадовця, та прийнято рішення про повідомлення йому про підозру.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до трьох років.
Нагадаємо, що колишню заступницю голови Київської міської державної адміністрації Ірену Кільчицьку судитимуть за обвинуваченням у шахрайстві.
Також повідомляється, що бухгалтеру одного із медичних закладів міста Первомайська повідомили про підозру за надмірне витрачання коштів з рахунку медичного закладу на суму понад 1,7 мільйона гривень.
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Голові сільськогосподарського комбінату у Миколаївській області оголосили підозру у присвоєнні коштів.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Зазначається, що підозрюваний за попередньою змовою з іншою посадовою особою комбінату з метою привласнення грошових коштів прийняли рішення про укладення з товариством біржового договору постачання зерна майбутнього врожаю ячменю на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Згодом сільськогосподарський комбінат отримав попередню оплату у розмірі понад 200 тисяч гривень.
Надалі, підозрюваний, вірогідно знаючи про зобов’язання комбінату про постачання зерна, умови договору не виконав, продовжував здійснювати господарську діяльність та привласнив грошові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.
У ході розслідування зібрано достатньо доказів на підтвердження протиправної діяльності посадовця, та прийнято рішення про повідомлення йому про підозру.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до трьох років.
Нагадаємо, що колишню заступницю голови Київської міської державної адміністрації Ірену Кільчицьку судитимуть за обвинуваченням у шахрайстві.
Також повідомляється, що бухгалтеру одного із медичних закладів міста Первомайська повідомили про підозру за надмірне витрачання коштів з рахунку медичного закладу на суму понад 1,7 мільйона гривень.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|