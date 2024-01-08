Голові сільськогосподарського комбінату у Миколаївській області оголосили підозру у присвоєнні коштів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що підозрюваний за попередньою змовою з іншою посадовою особою комбінату з метою привласнення грошових коштів прийняли рішення про укладення з товариством біржового договору постачання зерна майбутнього врожаю ячменю на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Згодом сільськогосподарський комбінат отримав попередню оплату у розмірі понад 200 тисяч гривень.

Надалі, підозрюваний, вірогідно знаючи про зобов’язання комбінату про постачання зерна, умови договору не виконав, продовжував здійснювати господарську діяльність та привласнив грошові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.

У ході розслідування зібрано достатньо доказів на підтвердження протиправної діяльності посадовця, та прийнято рішення про повідомлення йому про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, що колишню заступницю голови Київської міської державної адміністрації Ірену Кільчицьку судитимуть за обвинуваченням у шахрайстві.

Також повідомляється, що бухгалтеру одного із медичних закладів міста Первомайська повідомили про підозру за надмірне витрачання коштів з рахунку медичного закладу на суму понад 1,7 мільйона гривень.