Станом на 8:00 10 січня миколаївські рятувальники 17 разів залучались для ліквідації наслідків негоди, з них 6 виїздів здійснено протягом минулої доби.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Негода на дорогах Миколаївщини, Фото: ДСНС Миколаївської області

Зазначається, що зі снігового полону та заледенілих ділянок доріг вивільнено 14 транспортних засобів, в тому числі 2 карети швидкої медичної допомоги.

Так, 9 січня відбуксировано 8 автомобілів, в тому числі 1 автомобіль медиків. Загалом в авто перебувало 16 людей, в тому числі 2 дитини.

Головним управлінням ДСНС України у Миколаївській області забезпечено функціонування 43 Пунктів незламності, з них 25 стаціонарних та 18 на базі наметів. З початку негоди до них звернулись 69 осіб, з них 29 — минулої доби.

Загалом для надання допомоги населенню працювало 76 рятувальників, 17 одиниць спецтехніки ДСНС.

Нагадаємо, що миколаївські рятувальники протягом доби витягнули зі слизьких доріг в області 6 автомобілів. Для цього підрозділи Головного управління ДСНС України здійснили 11 виїздів.

Як повідомляли синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікувались значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Станом на 12:00 8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Станом на 16:00 комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працює 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

На Миколаївщині станом на ранок 9 січня знеструмлено 179 населених пунктів.

Вдень, 9 січня, рятувальники відбуксирували ще три легкові автомобілі, які через ожеледицю з'їхали у кювет.