У Миколаєві правоохоронці затримали двох чоловіків, які вчинили розбійний напад.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Жителі Миколаєва пограбували товариша по чарці. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Заява про злочин надійшла до поліції від 24-річного потерпілого увечері 10 січня.

За словами правоохоронців, потерпілий перебував у квартирі знайомого, де вони разом вживали спиртні напої. У ході застілля між чоловіками стався конфлікт, під час якого зловмисники зв'язали потерпілого скотчем і погрожували ножем. Після цього вони відібрали його мобільний телефон та куртку, а потім — відпустили.

– Поліцейські виявили та вилучили у будинку фігуранта речі потерпілого, фрагменти скотчу, яким зв'язували руки, та ніж. Обох зловмисників, 33 та 42 років, правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, — наголосив керівник Миколаївського райуправління поліції Іван Ващенко.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій, скоєний за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що миколаївські правоохоронці затримали трьох осіб, які пограбували чоловіка та влаштували відпочинок за його кошти.