Протягом минулої доби російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Росіяни атакували Куцурубську громаду. Фото: telegram-канал «Куцурбська громада»

Зазначається, що 15 січня о 09:29 внаслідок російських артилерійських обстрілів по селу Дніпровське Куцурубської громади пошкоджено житловий будинок. З-під завалів будівлі деблоковано трьох людей — жінку та двох дітей. Одну дівчинку госпіталізовано, іншим медична допомога надається амбулаторно. Стан постраждалих задовільний, йдеться у повідомленні.

Цього ж дня під вогнем артилерії опинився ще один населений пункт Куцурубської громади. Його назву в адміністрації не називають, проте зазначають, що травмованих там немає.

Вдень 15 січня, о 14:25, артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у неділю, 14 січня, російські військові вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді на Миколаївщині.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.