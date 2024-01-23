Снайпери розповіли, як полюють на російських окупантів. Скріншот з відео: ДШВ ЗСУ

Два снайпери 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Миколаєві, розповіли про тонкощі своєї роботи та поділилися найбільш яскравими випадками з бойових завдань.

Про це 79-та бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

У відео, яке оприлюднила служба зв’язків з громадськістю Командування ДШВ ЗСУ, розповідається також про успішні завдання, які вдалося виконати бійцям.

«Я лише живу силу противника знищував. Зазвичай, це кулеметник, СПшки, де там просто треба подавити вогнем», — розповів про свою роботу один із снайперів.

Він також розповів про постріл, яким пишається.

«Особисто я якось собі кулеметника знайшов. Відстань там була маленька, десь 200 метрів, але там шматочок голови стирчало. Я спрацював на випередження і з першого пострілу влучив, пишаюся цим», — розповідає один із хлопців.

Також снайпер додає, що загалом цілі свої не рахує, бо є багато не підтверджених. Щодо підтверджених, то на обох з напарником 40 ліквідованих окупантів набереться.

Загалом, хлопці кажуть, що снайпер — це багатошарова професія. Вони не просто лежать і стріляють з гвинтівки, як багато хто думає. Снайпер мусить знати інженерну спеціальність, вміти працювати з гранатомета, з автомата.

Нагадаємо, протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.

Нагадаємо, що 21 січня російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.