Херсонська колаборантка Ельвіра Вітренко. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

За колабораціонізм судитимуть жительку Херсонщини, яка очолила окупаційне Міністерство спорту регіону.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідчих, 56-річна жінка допомагала та підтримувала незаконну владу представників держави-агресора на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Також, жінка підтримувала працездатність «Военно-гражданской администрации Херсонской области» по взаємодії з населенням, впливала на свідомість місцевих мешканців, формуючи у них ідеологію довіри до окупаційної влади РФ.

Жителька Херсонщини організовувала спортивні заходи у сфері молодіжної політики та координувала діяльності держзакладів, які знаходились у віданні адміністрації окупаційної влади. Таким чином, вона переконувала мешканців окупованої території у втраті українською владою будь-якого контролю над територіями та створення у херсонців хибного уявлення незворотного і стабільного існування влади РФ.

Нині слідчі слідчого управління ГУНП в Миколаївській області зібрали відповідну доказову базу та за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури і оперативного супроводу УСБУ в Херсонській області заочно повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбачена частина 5 стаття 111-1 Кримінального кодексу України «Колабораційна діяльність».

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва призначив мешканці Херсонщини підозрюваній у колабораціонізмі тримання під вартою без визначення розміру застави.



Раніше повідомлялося, чоловіка, який добровільно пішов на співпрацю з РФ і очолив так звану «народну міліцію» окупованого Бердянська, засудили до 15 років.