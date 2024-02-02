Житель Нової Одеси на саморобному човні виловив із Південного Бугу риби на маже 3 млн гривень. Фото: prominzp

На Миколаївщині правоохоронці спіймали чоловіка на саморобному човні, який сіткою незаконно виловлював рибу.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

Зазначається, що 33-річний мешканець Нової Одеси з річки Південний Буг у Миколаївському районі за допомогою рибальської сітки виловив риби різних видів понад 1500 одиниць.

За підрахунками інспекторів, сума завданих збитків рибному господарству становить 2,7 мільйона гривень.

Прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури повідомлено про підозру 33-річному жителю Нової Одеси у незаконному зайнятті рибним промислом, що спричинило суттєву шкоду (частина 1 стаття 249 КК України).

Нагадаємо, що у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.

Раніше, на Миколаївщині троє чоловіків попри заборону, незаконним шляхом виловили 709 особин різної породи риб та крабів. Браконьєри завдали довкіллю шкоди на 880 тисяч гривень.