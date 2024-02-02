У Миколаєві чоловік розробив злочинну схему та вкрав кабель управління «Укргазтехзв'язку» на території Миколаївського району.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Миколаївської області.

Зрізаний кабель. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

За даними слідства, 45-річний мешканець Миколаєва розробив злочинну схему з метою скоєння крадіжок та кабелю управління «Укргазтехзв'язку» АТ «Укртрансгаз» на території Миколаївського району. Зокрема. до крадіжки він залучив ще п'ятьох мешканців Миколаївської області.



Зазначається, що група зловмисників спочатку знайшли місце, де під землею йде кабель, потім — викопали його, вивезли, піддали термічній обробці та транспортували до місць прийняття металобрухту.



У ході розслідування правоохоронці задокументували 10 епізодів крадіжок понад 18 кілометрів кабелю зв'язку на загальну суму майже 2 мільйони гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Миколаєві невідомий мешканець пошкодив камеру відеоспостереження в укритті на вулиці Соборній.



