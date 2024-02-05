Виловлював сітками рибу на Миколаївщині. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Правоохоронці спіймали жителя Миколаївського району на незаконному вилові риби та креветок. Сума завданих збитків державі склала майже мільйон гривень.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, на узбережжі Березанського лиману, 33-річний місцевий мешканець незаконно за допомогою сіток виловив майже 13 тисяч одиниць креветок та понад тисячу одиниць риби.

Стосовно чоловіка скеровано до суду обвинувальний акт. Також, заявлено позов про відшкодування збитків державі на майже мільйон гривень.

Як відомо, за вказане кримінальне правопорушення законодавством передбачене покарання у виді обмеження волі строком до трьох років.

Нагадаємо, у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів, які незаконно виловлювали рибу та раків.

Раніше на Миколаївщині троє чоловіків попри заборону, незаконним шляхом виловили 709 особин різної породи риб та крабів. Браконьєри завдали довкіллю шкоди на 880 тисяч гривень.

Також миколаївські правоохоронці та рибоохоронний патруль виявили вісьмох рибалок-правопорушників, які ловили рибу в зимувальних ямах.